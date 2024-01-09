Osman Bey ve Görklü Han arasındaki çatışmada neler yaşanacak?

Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır? Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur. Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?



