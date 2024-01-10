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Kuruluş Osman
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  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

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  • Kuruluş Osman

    Kuruluş Osman

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HABERLER Kahraman'dan önemli karar... Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

Kahraman'dan önemli karar... Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  10.01.2024, 21:34
Kahraman'dan önemli karar... Aldatmak'ın yeni bölümünde neler olacak?

Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

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