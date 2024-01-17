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HABERLER Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

GİRİŞ TARİHİ:  17.01.2024, 21:57
Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir. Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır.

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır. Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur. Yeşim sarsıcı bir keşifte bulunur. Sevdiği kadın ile kızı arasında kalan Sezai'nin öğrendikleri ise her şeyi değiştirecektir…

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