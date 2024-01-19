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HABERLER Derya Taşbaşı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Derya Taşbaşı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  19.01.2024, 23:38
Derya Taşbaşı Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Derya Taşbaşı hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Derya Taşbaşı biyografisini detaylı okuyun!

atv'nin sevilen programlarından Mutfak Bahane'nin sunucusu Derya Taşbaşı, programdaki enerjisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı sunucu Derya Taşbaşı kimdir? Derya Taşbaşı hayatı hakkında en doğru bilgiler burada!

Derya Taşbaşı kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mutfak Bahane ile hafta içi her gün evlere konuk olan Derya Taşbaşı, 24 Mayıs 1985 yılında Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde dünyaya geldi. Gurbetçi bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Derya Taşbaşı, orta okul ve lise eğitimini Almanya'nın Köln kentinde tamamladı. 2004 yılında bir proje kapsamında Türkiye gelen ünlü sunucu, üniversite eğitimine Türkiye'de devam etti.

Derya Taşbaşı hangi üniversite mezunu?

Kendisine Türkiye'nin kapılarını aralayan projenin sona ermesiyle birlikte ülkesinde kalmaya karar veren Derya Taşbaşı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Ürünleri Tasarımı okudu. Aldığı eğitimin ardından hayalindeki işi yapmak isteyen Derya Taşbaşı oyunculuğa attı.

Derya Taşbaşı'nın geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Derya Taşbaşı, birbirinden önemli dizilerde rol alarak ekran yolculuğuna başlamış oldu. Oyunculuk macerasının ardından sunuculuğa adım atan başarılı isim, birçok ulusal kanalda farklı tarzda programlara imza attı. Recep İvedik 2 filmiyle sinema tecrübesi de yaşayan ünlü sunucu, aynı zamanda birçok reklam filminde yer aldı.

Son olarak Mutfak Bahane ile izleyenlerin karşısına çıkan Derya Taşbaşı, sunumu ve yarışmacılarla diyaloğu ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Derya Taşbaşı'nın sunumuyla Mutfak Bahane hafta içi her gün 14.00'te atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.

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