Mahallede silah patladı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 39. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda, Ateş Kuşları’nın taşındığı yeni mahallede Barbaros ve tefeciler arasında çatışma yaşandı.

'Ateş Kuşları'nın 39. Bölümünde Ateş Kuşları'nın taşındığı mahallenin emlakçısı Seyfi, mahalle halkını Ateş Kuşları'na karşı kışkırttı. Seyfi'nin dolduruşuna gelen halk, Ateş Kuşları'na karşı isyan etti. Seyfi'nin adamı Tuncay, Ateş Kuşları'nın evini tahrip etti. Bunun üzerine birikimlerinin giderek tükendiğini gören ve Ali ile Mercan'a yatak odası takımı almak isteyen Kara, tefeciden borç aldı ancak Kara'nın bu hamlesi mahalleye daha fazla sorun getirdi. Kara'nın peşine adam takan Seyfi, tefeciyi mahalleye çağırıp olay çıkarttırdı. Mahalleye parasını istemeye gelen tefeci ve Ateş Kuşları arasında bir gerginlik yaşandı. Barbaros, tefecilerden mahalleyi terk etmesini istedi ancak tefecilerin silahlarını göstermesi üzerine yaşanan kavga büyüdü. Barbaros'un silahını çekip üç el uyarı atışı yapmasının ardından tefeciler silahı kapmak için atıldı. Boğuşma esnasında aniden patlayan silahın kimi vurduğu merak konusu olurken, dizinin 39. bölümü büyük bir ilgiyle izlendi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları' Cuma akşamları seyirciyi ekrana kilitlemeye devam edecek.