Altan Gördüm Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Altan Gördüm hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Altan Gördüm biyografisini detaylı okuyun!

Yıllarca birçok başarılı oyuncuyu izleyiciyle buluşturan atv ekranlarından birbirinden önemli oyuncular geçti. Birçok atv dizisinde yer alan Altan Gördüm kimdir? Altan Gördüm hakkında merak edilenler tüm detaylarıyla burada.

Altan Gördüm kimdir, nereli, kaç yaşında?

Onlarca başarılı projenin içinde yer alan ve televizyon izleyicisinin sevdiği isimlerden olan Altan Gördüm, 1 Aralık 1958'de doğdu. Adana'da dünyaya gelen Altan Gördüm, eğitimi için Ankara'ya gitti. Şu sıralar 65 yaşında olan ünlü oyuncu, 1981'den bu yana sanat dünyasının içinde yer alıyor. Birbirinden başarılı onlarca projenin kadrosunda kendisine yer bulan Altan Gördüm, hem tiyatroda hem sinemada hem de TV dünyasında isminden söz ettirmeyi başardı.

Altan Gördüm hangi üniversite mezunu?

Aslen Adanalı olan Altan Gördüm, 1978 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Üniversite eğitimi devam ederken tiyatro kurslarına giden başarılı oyuncu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 2000 yılına kadar Ankara Sanat Tiyatrosu bünyesinde onlarca oyunda yer alan Altan Gördüm, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nun kadrosuna katıldı.

Altan Gördüm'ün geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Sinema ve televizyon dünyasına da adım atan usta oyuncu Aşk Geliyorum Demez, Devrim Arabaları, Devrimden Sonra, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede gibi sevilen sinema filmlerinde rol aldı.

atv ekranlarında çeşitli dizilerde oynayan Altan Gördüm, Gel Dese Aşk dizisinde Sabri karakterine hayat verdi. Adana'da bir dönem hikayesini izleyicisiyle buluşturan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haşmet Çolak karakterini canlandıran ünlü oyuncu, son olarak Yalnız Kurt dizisinde Harun Karacabey olarak izleyicinin karşısına çıktı.

Birbirinden iddialı projelerin içinde yer alan sevilen Altan Gördüm'ün rol aldığı TV dizilerini atv.com.tr'den izleyebilirsiniz.