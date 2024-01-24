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Kuruluş Osman
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HABERLER Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu

Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu

GİRİŞ TARİHİ:  24.01.2024, 22:07
Orhan Bey ve Holofira işte böyle kurtuldu

‘Kuruluş Osman’ 145. Bölümünde izleyicilere nefes kesen anlar yaşatarak, Orhan Bey ve Holofira'nın Moğollar'ın elinden kurtuluş mücadelesini ekranlara taşıdı. Orhan Bey ve Holofira, Moğollar’ın elinden Bala Hatun ve alplar sayesinde kurtuldu.

Kuruluş Osman'ın 145. Bölümünde Orhan Bey, bağlı ellerini çözdükten sonra Holofira ile kaçarken, beklenmedik bir anında Moğollar'ın saldırısına uğradılar. Ancak bu kritik an, Bala Hatun, Fatma Hatun ve alpların müdahalesiyle son buldu. Orhan Bey, yarası olmadığını söylerken Holofira ise iyi olduklarını dile getirdi.

Dizinin bu bölümü, izleyicilere gerilim, duygu ve aksiyon dolu anlar yaşatırken, karakterlerin birbirlerine olan sadakatini vurgulayan etkileyici sahnelerle dikkat çekti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 145. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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