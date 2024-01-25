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HABERLER Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. Yeni bölümde neler olacak?

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. Yeni bölümde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  25.01.2024, 12:15 GÜNCELLEME TARİHİ:  25 Ocak 2024 Perşembe, 13:56
Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. Yeni bölümde neler olacak?

Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır. Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır. Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır…

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