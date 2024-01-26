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HABERLER Akif, Suzan için endişeli... Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Akif, Suzan için endişeli... Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  26.01.2024, 14:18
Akif, Suzan için endişeli... Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak?

Arabayla Suzan'a çarpan Süreyya, büyük bir şok içindeyken, Akif de bir yandan ne yapacaklarını düşünmekte, diğer yandan da Suzan'ın durumuna kahrolmaktadır. Acı haberi alan Ömer ve Yaman, soluğu hemen hastanede alırlar. Orhanların kapısına gelen bir avukat, tüm Eren ailesini şaşkınlığa uğratır. Lidya'nın Aybikelere karşı yaptığı hamle, Sarp ile Ayaz'ın arasındaki iplerin gerilmesine neden olurken, Yaman hayatıyla ilgili radikal bir karar almak durumunda kalır. Büyük bir çaresizlik içine düşen Aybike ise, Asiye ile gündeliğe gittikleri evde, kendisinden hiç beklenmeyecek bir hamle yapar.

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