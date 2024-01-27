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HABERLER Gülayşe’nin seçimi Barbaros’un akıbeti ne olacak?

Gülayşe’nin seçimi Barbaros’un akıbeti ne olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  27.01.2024, 00:28
Gülayşe’nin seçimi Barbaros’un akıbeti ne olacak?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 40. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nın finalinde Seyfi’nin Gülayşe’yi tehdit ederek onları taşınmaya zorlaması sonrası Gülayşe’nin kararı merak uyandırdı.

'Ateş Kuşları'nın 40. Bölümünde Seyfi, yaralanan Tuncay'ı yalan beyan vermek konusunda ikna etti. Barbaros'un sıktığı kurşunla yaralanan Tuncay, polise Barbaros'un kendisini uzun zamandır tehdit ettiğini ve kasten yaralandığını söyledi. Bunun üzerine Barbaros, nezarethaneye alındı. Seyfi ise Gülayşe'ye Barbaros'un hapishaneden tek kurtuluş yolunun mahalleden uzaklaşmaları olduğunu söyledi. Gülayşe, Ateş Kuşları'nın yanına giderek mahalleden gitmek zorunda olduklarını açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından Ateş Kuşları'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 40. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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