Eren alesi için zor günler

Suzan olay yerinde hayatını kaybetti. Akif, Süreyya'yı tutuklanmaması için sessiz kalmaya ikna etti. Kötü haberi öğrenen Ömer ve Yaman hastanede soluğu aldı. Ancak en zor görev Ömer'e kaldı. Ömer morgda annesini teşhis ederken gözyaşları içerisinde vedalaştı. Yaman, ona çarpan otomobilin sürücüsünün peşine düştü. Tolga, Yasminlerde ders çalışırken Sado'nun videosunu izleyerek tüm gerçekleri öğrendi.

Gökhan, oğlu Berk'in verdiği parayı tüm parayı kaybetti. Matematik yarışmasında 1. olan Ömer kazandığı başarıyı annesine ithaf etti. Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi. Şengül evi ipotek ettirerek yüklü miktarda para çekmiştir. Bu para ödenmezse ev satışa çıkacaktır. Borcu ödemek için herkes el birliği ile işe güce sarılır. Asiye ve Aybike evlere temizliğe gitmeye başlar. Okulda ise Ayaz, Asiye'yi Lidya'ya karşı savununca Sarp ile araları iyice açılır. Aybike temizliğe gittiği evde köpeğin pahalı tasmasını çalar. Ancak evin sahibi peşini bırakmaz. Evi kurtarmak için kendisinden beklenmedik bir harekette bulunan Aybike karşısında polisleri bulur.



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