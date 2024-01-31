Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor...

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur. Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir. Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder. Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır…



