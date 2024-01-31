Halit Ergenç Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Halit Ergenç hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Halit Ergenç biyografisini detaylı okuyun!

Yüzlerce ünlü oyuncuya ev sahipliği yapan atv ekranlarında birbirinden popüler diziler yer aldı. Televizyon dünyasını kasıp kavuran dizilerde oyunculuğuyla dikkat çeken Halit Ergenç hangi yapımlarda yer aldı? Sevilen oyuncu Halit Ergenç kimdir? İşte tüm yanıtlar…

Halit Ergenç kimdir, nereli, kaç yaşında?

30 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Halit Ergenç, aslen Arnavut bir ailenin çocuğu olarak hayata adım attı. Sanatla iç içe bir ailenin çocuğu olan Halit Ergenç'in babası Mehmet Sait Ergenç, müzisyen ve oyuncu olarak tanınıyordu.

Halit Ergenç hangi üniversite mezunu?

Lise hayatını Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde tamamlayan Halit Ergenç, o yıllarda şarkı söyleyerek sanata ilk adımını attı. Lisenin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni kazandı. Başarılı bir eğitim hayatı olan Halit Ergenç, içindeki sanat aşkına daha fazla engel olamayarak okulu yarıda bıraktı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümüne giren Halit Ergenç, bu bölümden mezun oldu. Ajda Pekkan ve Leman Sam gibi önemli isimlerin vokalistliğini yapan başarılı oyuncu, çok sayıda tiyatro oyununda, filmde ve dizide rol aldı.

Halit Ergenç evli mi, çocuğu var mı?

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bergüzar Korel ile 2009 yılından bu yana evli olan Halit Ergenç'in bu evlilikten üç çocuğu var. 2010 yılında dünyaya gelen Ali ile baba olma sevinci yaşayan Halit Ergenç, 2020'de bir diğer oğlu Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'yı kucağına aldı.

Halit Ergenç'in geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Çok önemli projelerde kendisine yer bulan ve adından söz ettiren başarılı oyuncu Halit Ergenç, atv izleyicisinin de yakından tanıdığı bir isim oldu. 1996 yılında Tatlı Kaçıklar dizisinde Tom karakterini canlandıran sevilen oyuncu, Köşe Kapmaca, Gurbetçiler, Böyle mi Olacaktı, Baba gibi dizilerin kadrosuna girdi. 2003 yılında Zerda dizisinde Devran karakterine hayat veren Halit Ergenç, 2004 – 2006 yılları arasında Aliye dizisinin başrolü oldu. Aliye'de Sinan Karahan rolüne hayat veren ünlü isim, bu karakteriyle de ilgi odağı oldu.

Dijitalde ve sinemada farklı yapımlarda rol alan sevilen oyuncu Halit Ergenç, önemli rolleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.