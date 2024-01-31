İslam’ın Şartları Nelerdir? Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

İslamın şartları hakkında tüm bilinmeyenleri Nihat Hatipoğlu cevaplıyor. Hemen şimdi okuyun.

atv ekranında İslam dini ile ilgili tüm soruları en geniş şekilde açıklayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam'ın şartları ilgili gelen sorulara yanıt verdi. İşte Nihat Hatipoğlu'nun 'İslam'ın şartları nelerdir' sorusuna verdiği o yanıt…

İslam'ın şartı kaçtır?

Son ilahi din olan İslam'ın beş temel şartı olan Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek hakkında önemli bilgiler veren Nihat Hatipoğlu, İslam'ın şartları hakkında neler söyledi? İslam dinine inanan kişilerin mutlaka uyması gereken temel esaslar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek İslam'ın 5 şartıdır" dedi.

İslam'ın şartları ne anlama gelir?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam'ın beş şartının Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek olduğunu anlattı. İslam'ın birinci şartının "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü" diyerek Kelime-i Şehadet getirmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Her gün beş vakit namaz kılmak" gerektiğini söyledi. Diğer şartları ise , "malın yüzde iki buçuk, 1/40 oranında zekatını vermek, Ramazan ayında her gün Allah rızası için aç kalmak, garibanın hakkını anlamak, nefse gem vurabilmek için oruç tutmak ve gücü yetenin ömründe bir kere hac yapması" şeklinde sıraladı.

Ekranların sevilen programlarına imza atan Nihat Hatipoğlu tüm bölümler ile akıllardaki soru işaretlerini siliyor. Nihat Hatipoğlu haftanın üç günü atv izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.