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HABERLER Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

GİRİŞ TARİHİ:  01.02.2024, 10:54
Türkiye Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey’in Görklü Han’ın cezasını kesti

Kuruluş Osman, 146. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %8,15 reyting ve %19,68 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %7,74 reyting ve %18,16 izlenme payı alarak iki kategoride birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 146. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde #KuruluşOsman etiketiyle yer aldı.

Kuruluş Osman'ın 146. Bölümü'nde; Uraz Bey'in obasına yardıma giden Osman Bey, Yenişehir'in de Görklü Han'ın saldırısı altında olduğunu öğrendi. Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçti. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel oldu. Kurduğu oyunla Görklü Han'ı tuzağa çeken Osman Bey, yaşanan arbede sonrasında Görklü Han'ın cezasını tek hamlede kesti.

Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak Cerkutay ve Yakup Bey'in oyununu ortaya çıkardı. Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılandı ancak sonrasında Yakup Bey'in vurulmasıyla yaşanan kargaşada Cerkutay kaçtı. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak istedi. Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike olan Taceddin Noyan'ı haber vermek için Uçlar'a gelen Efendize Elçim Hatun, ormanda Osman Bey ve alpları ile karşılaştı.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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