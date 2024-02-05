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HABERLER Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

GİRİŞ TARİHİ:  05.02.2024, 13:10
Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar. Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır. Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

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