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HABERLER Osman Bey divanı topladı

Osman Bey divanı topladı

GİRİŞ TARİHİ:  07.02.2024, 23:12
Osman Bey divanı topladı

Osman Bey: “Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür!”

'Kuruluş Osman'ın 147. Bölümünde Osman Bey'in divan toplantısında söylediği "Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür" sözleri bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 147. Bölümünde Osman Bey, gayelerinin Allah'ın adını tüm cihana yaymak olduğunu vurgulayarak, bu hedefin birlik ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kibirli davranışların bir Müslüman'a yakışmayacağını dile getiren Osman Bey, herkesin vazifesini layığıyla yerine getirmesini söyledi. Osman Bey, Yakup Bey'e "Kütahya'ya döneceksin, hepimiz Taceddin Noyan'ın hedefindeyiz. Kütahya onun menzilindedir. Oradan gelecek bütün saldırıları sen savunacaksın. Bu bizim için kafidir." dedi. Yakup Bey ise, "Hamlemiz için böylesi münasipse yapmaktan beri durmayacağım, uygundur." diyerek vazifesini kabul etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 147. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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