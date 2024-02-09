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HABERLER Sultan’ın korkulu rüyası!

Sultan’ın korkulu rüyası!

GİRİŞ TARİHİ:  09.02.2024, 23:47
Sultan’ın korkulu rüyası!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 42. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Sultan, Çatal’ı öldürdüğünü itiraf ettiği bir mektup yazdı.

'Ateş Kuşları'nın 42. Bölümünde yaşanan bir arbede sonucu Çatal'ın ölümüne sebep olan Sultan, gece yarısı Çatal'ı gördüğü kâbustan sıçrayarak uyandı. Kâbusunda Çatal'ı görüp çok etkilenen Sultan, kalkıp banyoya gittiğinde ağlamaya başladı. Sultan'ın sayıklamalarını ve ağlamasını duyan Barbaros ise hesap sordu. Barbaros, Sultan'a niye ağladığını ve ne sakladığını sorduğunda ise beklediği cevabı alamadı. Sultan'la yaşadığı tartışmada sesini yükselten Barbaros'u Ali yatıştırdı. Ertesi sabah yazdığı mektupta tüm gerçekleri şu sözlerle itiraf etti: "Çatal'ı ben öldürdüm. Yüzünüze her baktığımda onu görüyorum. En iyisi sizden ve Çatal'ı hatırlatan her şeyden kaçıp gitmek…" Tüm eşyalarını toplayan Sultan, evden uzaklaşma kararı aldı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 42. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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