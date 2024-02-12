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Safir
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HABERLER Gardaşov tehlikenin içine düşüyor... Yeni bölümde neler olacak?

Gardaşov tehlikenin içine düşüyor... Yeni bölümde neler olacak?

GİRİŞ TARİHİ:  12.02.2024, 20:26
Gardaşov tehlikenin içine düşüyor... Yeni bölümde neler olacak?

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister. Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar.

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider. Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

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