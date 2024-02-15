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HABERLER Osman Bey boyun eğmiyor! Karacelasun için yolun sonu...

Osman Bey boyun eğmiyor! Karacelasun için yolun sonu...

GİRİŞ TARİHİ:  15.02.2024, 00:13
Osman Bey boyun eğmiyor! Karacelasun için yolun sonu...

‘Kuruluş Osman’ın 148. Bölümünde Osman Bey’in, Karacelasun’un cezasını kestirip Taceddin Noyan’a biat etmeyeceğini açıklaması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Osman Bey'in kararını öğrenmek için Yenişehir Sarayı'na gelen Taceddin Noyan, Osman Bey'in kendisine biat etmeyeceğini duyunca Osman Bey'e hata ettiğini ve Gündüz Bey'le Ayça Hatun'un canını tehdit ettiğini söyledi. Gündüz Bey ve Ayça Hatun'un Osman Beyler tarafından kurtarıldığını gören Taceddin Noyan şoke olurken, yeni bir savaşın başlayacağını dile getirdi. Osman Bey, Karacelasun'u öne sürüp "Madem Karacelasun'u oyunla aramıza soktun, o iti öldürmek bana yaraşmaz." diyerek Taceddin Noyan'ın Karacelasun'un cezasını kesmesini söyledi. "O çatal dilini kendine saklayasın. Nice mazlumun kanına girdin, el kaldırdın. Alnın secdeye gittiğinde hiç mi utanmadın? Bu hangi kitapta yazar? Benim adım Osman Bey, iki cihan bir araya gelse sana asla biat etmem! Eğer ki istediğin savaşsa, işte meydan işte er! Gayrı büyük savaş başlamıştır. Atlarınızı süresiniz! Türk'ün ulularına, beylerine haber salasınız. Diyesiniz ki var olma savaşı başlamıştır. Gayrı durup dinlenme vakti bitti. Bundan gayrı şaha kalkma vaktidir!" diyerek Taceddin Noyan'a rest çekti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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