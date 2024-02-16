Barbaros’un sürpriz evlenme teklifi

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’un balığın içine sakladığı yüzükle Gülayşe’ye hiç beklemediği bir anda yaptığı evlilik teklifi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümünde Ayça'yla olan iletişimini yanlış anlayıp Barbaros'a öfkelenen Gülayşe, nişan yüzüğünü denize fırlattı. Tüm gün süren çabanın ardından yüzüğü denize dalıp bulan Barbaros, Çelik Komutan'la konuşup Gülayşe'nin kendisine tepkili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Gülayşe'ye gerçekleri anlatan ve Ayça'nın peşine Barbaros'u taktığını söyleyen Çelik, her şeyi açığa kavuşturunca Gülayşe mahcup oldu. Gülayşe'ye dünyanın en güzel evlilik teklifi sözünü veren Barbaros ise nişanlısının kıskançlığını büyük bir olgunlukla karşılayıp sözünü gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve denizden çıkardığı yüzüğü Gülayşe'nin ayıkladığı balığın içine yerleştirdi. Balıkları ayıklarken yüzüğü gören Gülayşe şoke olurken, Barbaros ise şu sözleri söyleyerek evlenme teklifi etti: "Günlerdir sana mükemmel bir evlilik teklifi edebilmek için düşünüyorum ama mükemmel diye bir şey yok, biz diye var. Ben artık beklemek istemiyorum. Bizi ertelemek istemiyorum. Sana söz veremem, sana mükemmel bir hayat vadedemem. Ama şunun sözünü verebilirim, hayatımın sonuna kadar seni çok seveceğim. Gülayşe'm, benimle bu hayatı yaşamaya var mısın?" Gülayşe ise varım diyerek Barbaros'a sarıldı ve yeniden yüzüğünü taktı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.