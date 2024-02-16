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Ateş Kuşları
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HABERLER Sultan’ın sırrı açığa çıkacak mı?

Sultan’ın sırrı açığa çıkacak mı?

GİRİŞ TARİHİ:  16.02.2024, 21:42
Sultan’ın sırrı açığa çıkacak mı?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Sultan, Çatal’ı öldürdüğünü itiraf ettiği bir mektup yazmasının ardından evden ayrıldı ancak eve geri döndüğünde mektubu bulamadı.

'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümünde Çatal'ın ölümüne sebep olup tüm gerçekleri yazdığı mektubu masaya bırakıp evi terk eden Sultan, yolda parasız kalınca eve geri dönmek zorunda kaldı. Telefonda abisi Ali'yle konuşan ve yakında hala olacağını öğrenen Sultan, eve döndüğünde Kara'yla karşılaştı. Sultan, Kara'nın mektubu okuduğundan şüphelenip mektubu bıraktığı yere baktı ancak mektup orada değildi. Sultan'ın her şeyi itiraf ettiği mektubu kim aldı? Sultan'ın sırrı açığa çıkacak mı?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 43. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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