canli-yayin
CANLI YAYIN
Ateş Kuşları
13

BİLDİRİMLER

  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ FRAGMAN
  • Kardeşlerim

    Kardeşlerim

    YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber

    atv Ana Haber

    YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da

    Esra Erol'da

    YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane

    Mutfak Bahane

    YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası

    atv Gün Ortası

    YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

    YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri

    Kahvaltı Haberleri

    YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

    YENİ BÖLÜM
  • Aldatmak

    Aldatmak

    YENİ BÖLÜM
  • Ateş Kuşları - 2. Fragman

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları

    Ateş Kuşları

    YENİ FRAGMAN
CANLI YAYIN
HABERLER Zıpkın gerçekleri öğrenecek mi?

Zıpkın gerçekleri öğrenecek mi?

GİRİŞ TARİHİ:  16.02.2024, 21:14 GÜNCELLEME TARİHİ:  16 Şubat 2024 Cuma, 21:17
Zıpkın gerçekleri öğrenecek mi?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’tan hesap sormak üzere Ateş Kuşları’nın evine gelen Ayça, Zıpkın’ın elindeki patikleri görünce geçmişi hatırladı.

'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümünde Barbaros'un tehditleri sonucunda Selim'den ayrılan Ayça, Ateş Kuşları'nın evine hesap sormaya geldi. O anlarda Ayça'nın dikkatini Zıpkın'ın elindeki mavi patikler çekti. Geçmişi hatırlayıp o patiklerin kendi yeğeni Yusuf'a ait olabileceği ihtimaliyle sarsılan Ayça, evden hızlıca çıkıp gitti. Zıpkın, öz dedesinin Çelik Komutan olduğunu öğrenecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

DİĞER HABERLER

ARAMA

CANLI YAYIN