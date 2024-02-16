Zıpkın gerçekleri öğrenecek mi?

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 43. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Barbaros’tan hesap sormak üzere Ateş Kuşları’nın evine gelen Ayça, Zıpkın’ın elindeki patikleri görünce geçmişi hatırladı.

'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümünde Barbaros'un tehditleri sonucunda Selim'den ayrılan Ayça, Ateş Kuşları'nın evine hesap sormaya geldi. O anlarda Ayça'nın dikkatini Zıpkın'ın elindeki mavi patikler çekti. Geçmişi hatırlayıp o patiklerin kendi yeğeni Yusuf'a ait olabileceği ihtimaliyle sarsılan Ayça, evden hızlıca çıkıp gitti. Zıpkın, öz dedesinin Çelik Komutan olduğunu öğrenecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 43. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



