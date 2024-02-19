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HABERLER Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Mustafa Üstündağ dahil oldu

Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Mustafa Üstündağ dahil oldu

GİRİŞ TARİHİ:  19.02.2024, 11:02 GÜNCELLEME TARİHİ:  19 Şubat 2024 Pazartesi, 11:03
Ben Bu Cihana Sığmazam kadrosuna Mustafa Üstündağ dahil oldu

Yapımcılığını KYN Yapımevi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, Behçet Şavlı karakteriyle dahil oldu.

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil olan oyuncu, 20 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak.

Van'lı bir ailenin 5 çocuğundan birisi olan Behçet Şavlı, çocuk yaşta girdiği yer altı dünyasında isim yaparak, gece kulübü, otopark ve kaçakçılıkta nam salmıştır. Yaptığı bir operasyonda Cezayir Türk'ün (Oktay Kaynarca) silahlarına el koyarak onları köşeye sıkıştıran Behçet Şavlı, yeraltı dünyasının saygı duyulan ismidir. Behçet Şavlı, ele geçirdiği silahlarla ne yapacağını yeni bölümde göreceğiz.

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