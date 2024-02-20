Özcan Deniz Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Özcan Deniz hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Özcan Deniz biyografisini detaylı okuyun!

Rol aldığı yapımlar ile her dönem dikkat çeken isimlerden olan Özcan Deniz, atv ekranlarında canlandırdığı 'Seymen Karadağ' karakteri ile sektörün başarılı simalarından oldu. Peki, ekranların sevilen oyuncusu Özcan Deniz kimdir? Özcan Deniz'in hayatı ile ilgili tüm bilgiler burada!

Özcan Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Oynadığı diziler ile hafızalara kazınan oyuncu Özcan Deniz, 19 Mayıs 1972 Ankara'da doğdu. Aslen Ağrılı olan isim, ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Aydın'a yerleşen Deniz'in çocukluğu, Ege bölgesinde geçti. Özcan Deniz, şu sıralar 51 yaşındadır.

Özcan Deniz hangi üniversite mezunu?

Küçük yaşlardan itibaren orkestralarda şarkı söyleyen sanatçı, 14 yaşında kendi orkestrasını kurdu. İlkokul mezunu isim, 1990 ve 2000'li yıllarda popüler bir şarkıcı oldu. Çıkardığı albümler ile başarılara imza attı.

Özcan Deniz evli mi, çocuğu var mı?

Üç evlilik yapan Deniz'in 2018 doğumlu Kuzey adında bir oğlu var. Kuzey şu sıralar 6 yaşındadır.

Özcan Deniz'in geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Özcan Deniz, çıkardığı albümlerin yanı sıra birçok dizi ve filmde rol aldı. Bunlardan en dikkat çekeni sektöre damga vuran yapımlardan biri olan atv'nin unutulmaz dizisi 'Asmalı Konak'tı. Özcan Deniz, 2002 yılında çekilen Asmalı Konak'ta canlandırdığı Seymen Karadağ karakteri ile hafızalara kazındı.

Özcan Deniz, çeşitli dizi ve filmlerde rol alarak başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.