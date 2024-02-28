Kite Kalesi işte böyle fethedildi!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 150. Bölümünde Osman Bey ve alpları Kite Kalesi’ni fethetti.

Kuruluş Osman'ın 150. Bölümünde Osman Bey, Kite fethi için ordusunu topladı. İmren Tegin'i oyuna getirip Kite Kalesi'ni fetheden Osman Bey, fetih şerefine ailesi ve ahalisiyle beraber zaferini kutladı. Osman Bey, "Kite Kalesi yapacak olduğumuz fetihlerin ilkidir. Bundan sonra Atranos'a yürüyeceğiz. Atranos'u aldıktan sonra Bursa ve İznik'e de bir adım yaklaşacağız. Zordur… Zor günde yanımızda olan mükafatını elbette alacaktır." diyerek Kite Kalesi'nin ve civar mevkilerin Gündüz Bey'in mülkü olduğunu ilan etti. Boran Bey ise bu kutlu günde türkü söyleyip kopuz çaldı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 150. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.