Yaban Çiçekleri yeni tanıtımı ile yine tam not aldı!

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'yı buluşturan Yaban Çiçekleri yakında atv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk tanıtımı ile dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyanın gündemine giren Yaban Çiçekleri, ikinci tanıtımı ile bir kez daha ilgi odağı oldu. Duygusal ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Tanıtımın yayınlanmasının ardından Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora için çok sayıda olumlu yorum geldi.

Tanıtımı ile şimdiden dikkat çeken dizinin kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Aydın Bulut'un oturduğu dizi, aşkları çocukken başlayan ama yarım kalan Kılıç ve Ela'nın yeniden karşılaşmasını konu alıyor. Aşklarına gölge düşüren aile sırlarına, aşılmaz gibi görünen tüm engellere rağmen ikili yeni bir sayfa açıp tertemiz bir başlangıç yapabilecek midir?

Yolları sürpriz şekilde kesişen Kılıç ve Ela'nın sürükleyici hikayesini güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan "Yaban Çiçekleri" yakında atv'de ekranlara gelecek.