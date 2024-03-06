33 yıllık hasret son buldu!

Gurbet Laçin’in kız kardeşi bulundu!

Müge Anlı'nın dünkü yayınına (5 Mart Salı) Gurbet Laçin, kardeşi Ruziye'nin 1991 yılında 4 yaşındayken Bursa'da halasının komşusu tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Müge Anlı Tatlı Sert programına başvuran Gurbet, Bursa'da 4 yaşındayken 1991 yılında kaçırılan kardeşi Ruziye'yi arıyordu. Abla Gurbet, annem ve babam ayrılmıştı. Bizi babama bırakmıştı annem. Babam da bana ve kardeşlerimle ilgilenmezdi. Ruziye haricinde bir erkek kardeşim daha vardı. İki kardeşime de ben bakmaya çalışırdım. Komşularımız bize yemek getirirse karnımız doyardı. Erkek kardeşime bakkal poşetlerinden bebek bezi yapmaya çalışırdım. Sonra bir gün halam bize geldi ben henüz 4 yaşlarındaydım. Kız kardeşimi alıp götürdü. Kendi komşusu olan Kıvırcık Fatoş lakaplı bir kadına kız kardeşimi evlatlık verdi. O günden sonra bir daha hiç kardeşimi görmedim. Hep aklımda kalbimde bir köşede kaldı. Ne yapıyor, nasıl bir hayat yaşıyor. Belki başı dertteydi, belki huzursuzdu. Ayrılırken abla beni bırakma diye ağlıyordu, çığlıkları hala kulağımda çınlar. Bizden koparılan kardeşimin yalnız olmadığını bir ablası olduğunu bilsin istiyorum. Elimden geldiğince araştırdım bulmaya çalıştım ama yeterli olmadı. Sizin aracılığınızla kardeşime ulaşabileceğimi düşünüyorum diyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Yılların hasreti bir günde son buldu

Dünkü canlı yayında kardeşine seslenen Gurbet'e bugün canlı yayında müjdeli haberi Müge Anlı verdi. Kız kardeşini bulmuştu. İstanbul'da yaşadığını evli ve bir çocuk sahibi olduğunu söyledikten sonra 4 yaşından beri görmediği kardeşiyle Gurbet'i bugün canlı yayında kavuşturdu.