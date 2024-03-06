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HABERLER Feyza Sevil Güngör'den canlandırdığı 'Oylum' karakterine tavsiyeler

Feyza Sevil Güngör'den canlandırdığı 'Oylum' karakterine tavsiyeler

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2024, 10:34
Feyza Sevil Güngör'den canlandırdığı 'Oylum' karakterine tavsiyeler

atv’nin yapımını TIMS&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği dizisi ‘Aldatmak’ perşembe akşamları beğeni ile izlenmeye devam ediyor.

Dizide yaşadığı çıkmazlar ile kendisini zorlu süreçler içerisinde bulan 'Oylum'a gerçek hayattan tavsiyeler geldi. Başarılı oyuncu Feyza Sevil Güngör, canlandırdığı 'Oylum' karakterine seslendi.

Yaşadığın her şeyi görüyorum Oylum!

Oylum ile bir konuşma fırsatı yakalasa neler söylemek ister diye sorulan Feyza Sevil Güngör 'Oylum'a yaşadığı her şeyi gördüğümü, yaşadıklarının çok zor olduğunun farkında olduğumu ama kendisinin sandığından daha güçlü olduğunu söylemek isterdim. Başkalarından önce kendine ihtiyacı olduğunu söylerdim. Yalnız kalmaktan korktuğunu ama bu yalnızlığı, başkalarının sağlayacağı güvenli alanlarla yok edemeyeceğini bilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum' dedi.

Her duygu birbirinden farklı...

Oylum ile yoğun bir bağ kuran Güngör sözlerine 'Hayatı boyunca hayalleri uğruna göremediği desteği bir başkasında gördüğünde karşı koyamadığı bir hisle, zaafla, mücadele etmeyi bırakıp, destek olan kişilere duyduğu minnetle hayati kararlar almaması gerektiğini söylerdim. Minnet, aşk, şefkat, güven, tutku bunlar birbirinden başka duygular. Birinin olması diğerlerinin de geleceği anlamına gelmiyor' şeklinde devam etti.

Aldatmak yeni bölümleriyle her perşembe atv'de!

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