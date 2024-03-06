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HABERLER Görkem Sevindik Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Görkem Sevindik Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

GİRİŞ TARİHİ:  06.03.2024, 16:45
Görkem Sevindik Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Görkem Sevindik hakkında tüm bilinmeyenleri ATV olarak sizler için derledik. Hemen şimdi Görkem Sevindik biyografisini detaylı okuyun!

Rol aldığı diziler ile her dönem dikkat çeken oyunculardan biri olan Görkem Sevindik, atv'nin sevilen dizlerinden Ateş Kuşları'nda canlandırdığı 'Ali Ateş' karakteri ile dikkat çekiyor. Peki, başarılı oyuncu Görkem Sevindik kimdir? Görkem Sevindik'in hayatı ile ilgili tüm bilgiler burada!

Görkem Sevindik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Yer aldığı yapımlar ile sektörde başarılı işlere imza atan Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde dünyaya geldi. Şu sıralar 37 yaşında olan oyuncu, Adanalıdır.

Görkem Sevindik hangi üniversite mezunu?

Küçük yaşlardan itibaren oyuncu olmak isteyen Sevindik, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldı.

Görkem Sevindik evli mi, çocuğu var mı?

Oyunculuğu ile dikkat çeken Sevindik'in 2020 yılında gerçekleştirdiği evliliğinden Marsel adında bir oğlu var.

Görkem Sevindik'in geçmiş dizi ve programları nelerdir?

Çeşitli film ve dizilerde rol alan oyuncu, 'Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda yer almıştır. Son olarak ise atv ekranlarında beğenilerek izlenen ve her Cuma ekranlara gelen Ateş Kuşları dizisinde 'Ali Ateş' karakterini canlandırıyor.

Seyirciden yoğun ilgi gören ve sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Ateş Kuşları dizisinin başrollerinden Görkem Sevindik, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

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