Elçim Hatun, Holofira’ya saldırdı!

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 151. Bölümünde Efendize Elçim Hatun, Ayça Hatun’un zehirlenmesinden Holofira’yı suçlu sanıp hançeriyle Holofira’ya saldırdı.

Kuruluş Osman'ın 151. Bölümünde Ayça Hatun'u Holofira'nın zehirlediğini düşünen Elçim Hatun, öfkesine yenik düşüp Holofira'ya saldırdı. Orhan, Elçim ve Holofira üçlüsünü çıkmaza sokarak dikkatleri kendi üzerinden dağıtıp İmren Tegin'le yaptığı planı ilerleten Olivia, Elçim'i zehirlemesi için Lal Hatun'a zehir verdi. Ancak bu oyun planlandığı gibi ilerlemeyince zehirli suyu içen Ayça Hatun, ölüm döşeğine düştü. Yengesi Ayça'nın zehirlendiğini gören Elçim ise Holofira'dan şüphelendi ve intikam almak için Holofira'ya saldırdı. Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.