Kurgu Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Kurgu Nasıl Yapılır?

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Sinemayı diğer sanatlardan ayıran en belirgin özellik kurgudur. Kurgu, bir filmin veya dizinin çekim aşamasında kaydedilen görüntülerin belirli bir teknik ile bir ayara getirilmesi işlemidir.

Kurgu nedir? Kurgu yapan kişi kimdir?

Kurgu, film ve dizi yapımı esnasında değişik süre ve mekanlarda çekilen görüntüleri anlam ve uyum sağlayacak şekilde birleştirme tekniğidir. Montaj olarak da adlandırılan kurgu işlemini gerçekleştiren kişiye kurgu operatörü, kurgucu denir.

Kurgu Nasıl Yapılır?

Çekilen video parçaları arasında en doğrusunu seçen kurgucu, bu sahneleri senaryoya uygun şekilde sıralar. Film veya diziye özgü bir zaman-mekan algısı oluşturur ve her sahnenin ne kadar süreceği ve nerede sonlanacağını ayarlar. Ardından kurgunun en önemli unsurlarından biri olan ses ve müzikleri sahneye uygun şekilde görüntüler ile birleştirir. Görüntülerin daha etkili olmasını sağlamak için çeşitli görsel efektler ve kurgu teknikleri kullanır. Böylece kurgu yapılmış olur.

Kurgu Teknikleri Nelerdir?

Kurgu teknikleri, filmsel zaman ve mekana netlik kazandıran, yönetmenin vermek istediği mesajın en doğru şekilde aktarılmasını sağlayan yöntemlerdir. Film veya dizinin hikayesini, etkili ve doğru şekilde aktarma amacıyla oluşturulan kurgu teknikleri; yinelemeli kurgu, devamlılık kurgusu, uzun çekim, akan çekim, ağır çekim, hızlı çekim, geriye dönüş, ileriye atılış, paralel kurgu şeklinde sıralanabilir.

Kurgu yaparken hangi programlar kullanılır?

Günümüzde kullanılan temel kurgu programları; Adobe Premiere Pro, EDIUS Pro, Final Cut Pro, Avid Video Composer.