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HABERLER Saygın Soysal Ateş Kuşları'na dahil oluyor

Saygın Soysal Ateş Kuşları'na dahil oluyor

GİRİŞ TARİHİ:  07.03.2024, 11:12
Saygın Soysal Ateş Kuşları'na dahil oluyor

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle her Cuma akşamı seyirciyi ekran başına kilitleyen atv’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın kadrosuna Saygın Soysal dahil oluyor.

Ateş Kuşları'nın 8 Mart Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. Bölümünde başarılı oyuncu Saygın Soysal, seyirci karşısına Çatal'ın kimsenin bilmediği oğlu ve Barbaros'un ağabeyi olan 'Çino' karakteriyle dahil oluyor. Ateş Kuşları'nın 46. Bölüm tanıtımında Çino'nun "Barbaros, babamın en büyük belki de tek hatası…" sözleri dikkat çekerken, Çino'nun hapishaneden çıktığı anlar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Emin Gürsoy, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

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