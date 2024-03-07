Türkiye, Kuruluş Osman’ı izledi

Osman Bey, Selçuklu alametlerini ele geçirdi!

Kuruluş Osman, 151. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %7,19 reyting ve %17,92 izlenme payı, AB Kategorisinde %4,79 reyting ve %13,77 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde ise %6,72 reyting ve %16,66 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 151. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 151. Bölümü'nde; İmren Tegin, gücünü arttırmak ve kendini kanıtlamak için Selçuklu alametlerinin peşine düştü. Moğol Komutanı, Selçuklu alametlerinin karşılığında Osman Bey'i istedi ancak Osman Bey bu planı önceden bildiği için buluşma yerine İmren Tegin'in kılığına girip gitti. Moğol Komutanla buluşan Osman Bey, İlhanlı ve Haçlıların planlarını öğrendi. Alametleri ele geçiren Osman Bey, hem Moğol Komutan'ın cezasını kesti hem de İmren Tegin'in planlarını bozdu. Alaeddin Keykubat'ın kılıcını ele geçiren Osman Bey, kılıcı saklama kararı aldı. Selçuklu alametlerinin önemini vurgulayan Osman Bey, ataları Alparslan ve Süleyman Şah'ın kanıyla, pusatıyla kendilerine gaza yolu açıldığını anlattı. Selçuklu'nun en kudretli döneminin Keykubat dönemi olduğunu dile getiren Osman Bey, "Biz hataya düşmeyeceğiz, bizi sorgulamalarına izin vermeyeceğiz. Biz evvela adaletle hükmedeceğiz. Bu adaleti pusatımız sağlayacak." dedi. Ayça Hatun'u Holofira'nın zehirlediğini düşünen Elçim Hatun, öfkesine yenik düşüp Holofira'ya saldırdı. Orhan, Elçim ve Holofira üçlüsünü çıkmaza sokarak dikkatleri kendi üzerinden dağıtıp İmren Tegin'le yaptığı planı ilerleten Olivia, Elçim'i zehirlemesi için Lal Hatun'a zehir verdi. Ancak bu oyun planlandığı gibi ilerlemeyince zehirli suyu içen Ayça Hatun, ölüm döşeğine düştü. Yengesi Ayça'nın zehirlendiğini gören Elçim ise Holofira'dan şüphelendi ve intikam almak için Holofira'ya saldırdı. Holofira'nın akıbeti ise seyirci tarafından merak konusu oldu.



