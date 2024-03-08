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Ateş Kuşları
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HABERLER Barbaros’un ağabeyi Çino, Çatal’ı ziyaret etti!

Barbaros’un ağabeyi Çino, Çatal’ı ziyaret etti!

GİRİŞ TARİHİ:  08.03.2024, 21:32 GÜNCELLEME TARİHİ:  08 Mart 2024 Cuma, 21:33
Barbaros’un ağabeyi Çino, Çatal’ı ziyaret etti!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 46. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Çatal’ın kimsenin bilmediği oğlu olan Çino’nun hapishaneden çıkması çok konuşuldu.

'Ateş Kuşları'nın 46. Bölümünde Ateş Kuşları'nı geçmişte derinden yaralayan bir tehdit olan Çino, hapishaneden Pamir'in karşılamasıyla çıktı. Soğukkanlı, az konuşan, bakışları bile insanı ciddi derecede geren karanlık tipteki Çino'nun hapishaneden çıkar çıkmaz ilk isteği babası Çatal'ın mezarını ziyaret etmek oldu. Çino'nun "Ey koca Çatal, babam… Ben seni kendi ellerimle defnetmek isterdim ama kısmet değilmiş" sözleri üzerine Pamir, Çatal'ın son günlerini Barbaros'un yanında geçirdiğini söyledi. Kardeşi Barbaros'u reddeden Çino, Barbaros'un babasının en büyük ve tek hatası olduğunu söyledi. Gençlik yıllarını hapis yatarak yaşayan Çino'nun, Ateş Kuşları'yla yüzleşmesi merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 46. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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