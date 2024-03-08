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HABERLER Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

GİRİŞ TARİHİ:  08.03.2024, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ:  08 Mart 2024 Cuma, 10:37
Ben Bu Cihana Sığmazam setinde Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan'ın yer aldığı, yapımcılığını KNY Yapım'ın üstlendiği yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam setinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlandı. Dizinin oyuncuları ve set ekibi birlikte kameralara poz verdi.

Dizinin başrol oyuncusu ve yapımcısı Oktay Kaynarca setteki tüm kadınlara çiçek hediye ederek 'İyi ki kadınlar hayatımızda var, iyi ki kadınların olduğu bir dünyada yaşıyoruz' dedi.

Farklı nesillerden bir araya gelen oyuncu kadrosuyla Ben Bu Cihana Sığmazam ekibi setten tüm emekçi kadınları selamladı.

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