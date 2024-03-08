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Ateş Kuşları
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HABERLER Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!

Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!

GİRİŞ TARİHİ:  08.03.2024, 23:49
Zıpkın ve Çelik Komutan gerçeği öğrendi!

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 46. bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda Zıpkın’ın dedesi Çelik Komutan’a kavuşması bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 46. Bölümünde Zıpkın, Çelik'i dolandıran sahte Yusuf'un gerçek yüzünü ortaya çıkarayım derken Seyfi'nin ihbarı sebebiyle tutuklandı. Savcılıktan istifa edip avukatlık yapmaya başlayan Sare'nin yardımıyla kurtulan Zıpkın'dan DNA örneği alındı. Zıpkın'ın ve Çelik'in DNA örneklerinin eşleştiğini öğrenen Barbaros, güzel haberi Çelik Komutan'ın evinde şu sözlerle verdi: "Biz Zıpkın'a bir kimlik çıkaramadık çünkü ailesinden kimseyi bulamadık, ta ki bugüne kadar… Sare bir ipucu buldu, biz de ipin ucunu tuttuk. Zıpkın, seni yetimhaneye bırakan adamı da bulduk. Zıpkın, Komutan senin deden!" Zıpkın'ın yetimhanede giydiği patiklere bakıp duygulanan Çelik Komutan, Zıpkın'a sarılarak "Yusuf'um, yavrum, boşuna kaynamamış benim kanım sana. Boşuna seni çok sevmemişim. Bunca zamandır yanımdaymışsın!" dedi. Gözyaşları içinde dedesi Çelik'e kavuşan Zıpkın, seyirciye duygusal anlar yaşattı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 46. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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