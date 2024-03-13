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HABERLER 11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede

11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede

GİRİŞ TARİHİ:  13.03.2024, 14:23
11 yaşındaki çocuk için Aile Bakanlığı devrede

Kocasının oğlunu kaçırdığını söyleyen anne. ‘’Üfürükçü yalanları ile yuvamı yıktı’’

Müge Anlı dünkü yayından sonra 11 yaşındaki çocuk ile okulun pedagogunun konuştuğunu, çocuğun annesini görmek istemediğini söylediğini, belirtti. Sosyal medyada üfürükçülük yapan asansör tamircisi Ömer'in akrabası Ali İnce, Ömer'in dini ilim ile bir ilgisinin olmadığını söylerken "Ömer'in hocalık ile bir ilgisi yoktur. Cuma namazına bile gitmez. Kuran'ı tecvidli bile okuyamaz. Hatta Kuran'ı hiç okuyamaz.''dedi.

Sel felaketinde eşini ve annesini kaybetti. ''Görümcem, çocuğumun nafakası ve eşimin emanetleri ile kaçtı.''

Fatma Tosun; görümcesi Hamide Akdaş'ın 7 Mart Perşembe günü altınlarını çalıp İstanbul Maltepe'den kayıplara karıştığını onu aramak için stüdyoya geldiğini söyledi. Hamide Aktaş'ın evli olduğu halde altınları çalıp evli bir adam kaçtığı açıklandı. 2 çocuk annesi Fatma Tosun'un Zonguldak Ereğli'de gerçekleşen sel felaketinde kocası ve annesini kaybettiği, o günden sonra hayatının değiştiği, görümcesinin evine gelip eşinden kalan tazminatı ve çocuklarının geleceği olan parayı aldığını ve geri getirmesini söyleyerek çağrıda bulundu.

İki kuzenden biri öldürüldü diğeri cinayetle yargılanıyor. Kuzenleri atılan iftira mı karşı karşıya getirdi?

Ali Bey'e yüzündeki ve elindeki barut izleri soruldu. Ali Bey, Erdem'in arabada giderken ateş ettiğini, kovanların da arabaya düştüğünü, Erdem'in arabasındaki 3 kovanı topladığını, 2 gün sonra da cinayet olunca barut izlerinin ortaya çıktığını belirtti. Şevki Hoca "iki gün boyunca yüzünü yıkamadın mı?" diye sordu. Şevki Hoca barut izlerinin cinayet günü oluştuğunu Ali'nin de o gün olay yerinde olduğunu ileri sürdü.

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