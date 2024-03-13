Osman Bey’in Ramazan konuşması

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 152. Bölümünde Osman Bey, tüm ailesiyle beraber Yenişehir Sarayı’nda sahur yaptı.

Kuruluş Osman'ın 152. Bölümünde Osman Bey, sahur sofrasında şu sözleri söyledi: "Bizleri bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdüsenalar olsun. Başımızdaki bela malumdur. Ama Rabbim inşallah bu Ramazan ayında bütün kafirleri defetmek için bize güç kuvvet verecektir. Bizler de tebaamız ve Müslümanlar'ı bir arada tutmak için bütün hamlelerimizi yaparız. Kafirlerin topraklarımıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Evvela bir olacağız!" dedi. Malhun Hatun ve Bala Hatun ise ahalinin de tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledikten sonra Osman Bey, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." diyerek Ramazan ayının önemini vurguladı. Bir lokma ekmek bulsa dahi kendi aralarında bölüşmeleri gerektiğini söyleyen Osman Bey, ailesiyle beraber sahur yaptı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 152. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.