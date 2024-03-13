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HABERLER Yaban Çiçekleri’nin tarihi belli oldu. İlk bölüm 25 Mart Pazartesi 20.00’de atv’de…

Yaban Çiçekleri’nin tarihi belli oldu. İlk bölüm 25 Mart Pazartesi 20.00’de atv’de…

GİRİŞ TARİHİ:  13.03.2024, 21:01
Yaban Çiçekleri’nin tarihi belli oldu. İlk bölüm 25 Mart Pazartesi 20.00’de atv’de…

Yaban Çiçekleri atv ekranlarında yer almak için gün sayıyor. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı, kadrosu ve hikayesiyle merak uyandıran yeni dizi “Yaban Çiçekleri”nin tarihli tanıtımı da yayınlandı.

Yeni tanıtımıyla ekrana gelen Yaban Çiçekleri'nin ilk sahnesinde "Hayat aldığımız nefeslerle değil nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli" sözleriyle seyircisini karşılıyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın uyumu ise şimdiden harika ikili olarak ekrana yansıdı. Sevilen oyuncular övgü dolu yorumlar alırken, diziye ait gösterilen ipuçları ise şimdiden izleyicinin beklentisini arttırdı.

Kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimler yer alırken yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut'un oturuyor.

Acı bir kaybın yıllar sonra bir araya getirdiği Kılıç ve Ela'nın yeniden kendilerinden saklanan gerçeklere, aileleri arasındaki engellere rağmen aşklarına sahip çıkma mücadelesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak olan Yaban Çiçekleri ilk bölümüyle 25 Mart Pazartesi 20.00'de atv'de başlıyor.

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