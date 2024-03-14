atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin yayın tarihi belli oldu

“Hayat aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülmeli. Ama önce nefesinizi kesecek birine ihtiyacınız olacak.”

atv ekranlarının yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin yayın tarihi belli oldu. Tanıtımlarıyla merak uyandıran dizi, 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı "Yaban Çiçekleri" bölüm tanıtımıyla birlikte yayın tarihini de duyurdu.

Çekimleri İstanbul'da başlayıp Ayvalık'ta devam eden dizinin kadrosu ve hikayesi şimdiden göz kamaştırdı. Kılıç (Akın Akınözü) ve Ela (Aslıhan Malbora) arasında yaşanacaklar merak konusu olurken sosyal medyada yeni tanıtıma beğeni dolu yorumlar geldi.

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Yaban Çiçekleri'nin yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturuyor.

Beklenmedik bir olayla yolları tekrar kesişen eski aşıklar Kılıç ve Ela, tüm yaşananların gölgesinde temiz bir sayfa açabilecek mi? Birbirlerine olan aşkları, aralarındaki engelleri aşmaya yetebilecek mi? Etkileyici anlatımı ve sıcacık hikayesi ile "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi akşamı atv'de.