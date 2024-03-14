Kuruluş Osman, seyirciyi ekrana kitledi!

Osman Bey, İmren Tegin'le anlaşma yaptı!

'Kuruluş Osman', 152. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,48 reyting, %17,16 izlenme payı alarak en çok izlenen yapımı oldu. Osman Bey'le İmren Tegin'in anlaşma yapması ve Holofira'nın zehir içtiği mahkeme bölüme damga vurdu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 152. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 152. Bölümünde; Osman Bey, sahur sofrasında şu sözleri söyledi: "Bizleri bu mübarek Ramazan ayına ulaştıran Rabbime hamdüsenalar olsun. Başımızdaki bela malumdur. Ama Rabbim inşallah bu Ramazan ayında bütün kafirleri defetmek için bize güç kuvvet verecektir. Bizler de tebaamız ve Müslümanları bir arada tutmak için bütün hamlelerimizi yaparız. Kafirlerin topraklarımıza girmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Evvela bir olacağız!" dedi. Malhun Hatun ve Bala Hatun ise ahalinin de tüm ihtiyaçlarının giderildiğini söyledikten sonra Osman Bey, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." diyerek Ramazan ayının önemini vurguladı. Bir lokma ekmek bulsa dahi kendi aralarında bölüşmeleri gerektiğini söyleyen Osman Bey, ailesiyle beraber sahur yaptı.

İmren Tegin'in alametlerini ele geçiren Osman Bey, alametleri koz olarak kullanmak istedi. Osman Bey'in ilk hamlesi Atranos'a gidip İmren Tegin'le pazarlık yapmak oldu. Osman Bey, alametlere karşılık İmren Tegin'den kalabalık halde gelen Haçlı Ordusu'nun yolunu değiştirmesini istedi. Moğollar'dan destek amaçlı gelen paraya el koyan Osman Bey, parayı İmren'e fırlattı. Osman Bey, Moğollar'ın parasını ve Uç Pazar'ı İmren Tegin'e teslim ederek İmren'i anlaşmaya ikna etti. Bu pazarlığın sonunda Osman Bey, Atranos kuşatmasını kaldırdığını bildirdi.

Zehirlenen Ayça Hatun, kısasa kısas hakkını kullanarak Holofira'nın idam edilmesini istedi. Yenişehir Sarayı'nda kurulan mahkemede Holofira, Ayça Hatun'u zehirlediğini itiraf edip aynı zehirden içti. Holofira'nın akıbeti seyirci tarafından merak konusu oldu.