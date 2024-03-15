7 adet bileziği deterjan poşetinden çıktı

Firari görümce canlı yayında gözaltına alındı

Firari görümce canlı yayında gözaltına alındı. Gelininin 7 adet burma bileziği deterjan poşeti içinde bulundu.

Yayını ihbar kabul eden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Hamide Hanım'ı emniyete götürdü. Hırsızlık Büro Amirliği'nde ifade verdi. Hamide Aktaş yeniden altınları çaldığını inkar ederek sorgusunda hırsızlık suçunu kabul etmedi. Tüm inkara rağmen cumhuriyet savcısının kararıyla Hamide Hanım göz altına alındı. Polis ekipleri tarafından bir yandan mesajlar incelendi, diğer yandan ise Hamide Hanım'ın Pendik'teki evi arandı. Hamide'nin evinde 7 adet burma bilezik deterjan içinde gizlenmiş bir şekilde bulundu.

Görümce ile kaçtığı söylenen isim canlı yayında. ''Hamide ile Şahin'i birlikte gördüm.''

İzleyici, Şahin ve Hamide'yi defalarca birlikle gördüğünü, hatta Şahin'in arabasının önünde bayrak olduğunu belirtti. Şahin Bey arabasının önünde bayrak olduğunu ama Hamide ile arabada oturmadıklarını ifade etti.

1999'da 6 aylık bebekken ayrıldığı annesi Masume Akgül'ü arıyor.

Sinem Yanık annesinin aslen Mardinli olduğunu bildiğini ama emin olmadığını, komşulardan annesinin çok iyi bir kadın olduğunu duyduğunu, söyledi. Sinem Yanık annesinin babasının ailesinde sorun yaşadığını, babasının iyi bir adam olduğunu ama biraz pasif saf biri olduğunu, annesinin de babasının ailesiyle sorun yaşayıp evi terk ettiğini anlattı.

Abdullah Kestiren'in kaybında dikkat çeken isim. ''Öldürüldüğü düşünülen Lütfiye Gündüz'ün eşi ile arkadaştı.''

Yurdagül Akpınar, kardeşi Abdullah'ı aramak için stüdyoya geldi. Ailenin şüpheli kayıpta iki isimden şüphelendiği birinin Ömer İnanır olduğu, diğer kişinin ise Duran Özdemir olduğu açıklandı.

Ağabeyi Ercan Canlıbalık'a 34 gündür ulaşılamıyor. ''Yeğenim ve eski yengem ağabeyimin 5 milyon TL'lik evini almak istiyorlardı.''

Mehmet Kılıç ağabeyinin kaybında ağabeyinin eski eşi ve oğlundan şüphelendiğini belirtti. Mehmet Kılıç ağabeyinin oğlunun hiç arayıp "babam kayıp" demediğini, yeğenini aradığını, kayıptan bahsettiğini, yeğeninin konu ile ilgilenmeyip "ben babam ile görüşmüyorum" dediğini söyledi.

Erkek kardeşlerinden şüphelenen kız kardeşler. Sevim Yıldırım'ın kuşkularla dolu ölümü.

Sevim Hanım'ın kızları Satı Yıldırım ve Nurgül Yurtsever annelerin cinayete kurban gittiğini iddia etti. Annelerinin ölü bulunduğunda yüzünde darp izlerinin olduğunu, annelerinin ayağında kış günü terlik olduğunu, ölümünün şüpheli olduğunu açıkladılar.