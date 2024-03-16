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HABERLER Babasının katilini öğrenen Ömer ne yapacak?

Babasının katilini öğrenen Ömer ne yapacak?

GİRİŞ TARİHİ:  16.03.2024, 11:46
Babasının katilini öğrenen Ömer ne yapacak?

Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyicileriyle buluşan Kardeşlerim dizisinde heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim" duygu yüklü anlatımı, güçlü oyuncuları ve sürpriz gelişmelerle bu akşam 20.00'de atv'de!

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde büyük bir sır açığa çıkıyor. Yayınlanacak 121. Bölümün tanıtımında, Akif, Ömer'in karşısına çıkıp; babasının öldürenin kendisi olduğunu itiraf ediyor. Sevdiklerini bir bir kaybeden Ömer'in bu itiraf sonrasında neler yapacağı merak konusu oldu.

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