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HABERLER Yaban Çiçekleri’nin Ayvalık setinden yeni kare paylaşıldı

Yaban Çiçekleri’nin Ayvalık setinden yeni kare paylaşıldı

GİRİŞ TARİHİ:  16.03.2024, 11:15
Yaban Çiçekleri’nin Ayvalık setinden yeni kare paylaşıldı

Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora’nın yer aldığı, kreatif danışmalığını Zeynep Günay’ın yaptığı atv’nin yeni dizisi “Yaban Çiçekleri”nin Ayvalık setinden yeni kareler paylaşıldı.

Ekran için gün sayan dizinin başrol oyuncuları Ayvalık'ın sembolü zeytin ağaçlarının doğal fonunda objektif karşısına geçtiler. Uyumları ile dikkat çeken ikili Ayvalık'ın dokusu ve havasının diziye yansıyacağını ve bu mevsimde İstanbul dışında çalışmanın konforunu yaşadıklarını belirttiler.

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı, oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan "Yaban Çiçekleri" 25 Mart Pazartesi günü atv'de başlıyor.



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