Yaban Çiçekleri'nin Kenan Ataman'nına hayat veren Halil Babür karakterini anlatıyor

“Kenan, iyi bir ailenin iyi yetişmiş ama gerçeklerden biraz kopuk ve başına buyruk bir karakter”

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın paylaştığı atv'nin heyecan yaratan yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin oyuncularından Halil Babür, hikayenin dik başlı karakteri Kenan'a ve projeye dair konuştu.

Kenan'ın çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyleyen Babür, hikayeye dair şunları paylaştı; "Kenan, Ataman ailesinin erkek evladı, iyi ve köklü bir ailenin çok iyi yetişmiş bir oğlu. Biraz başına da buyruk bir karakter. Hayatın gerçeklerinden biraz kopuk onun büyümesi ve bu gerçeklerle yüzleşmesini izleyeceğiz."

Rolünün kendisine en cazip gelen yönleri için ise şunları söyledi; "Hikayeden çok nasıl yazıldıklarına, gerçekliğine bakarım. Beni bu diyaloglar ve Zeynep Günay ile çalışmak heyecanlandırdı. Provalar yaptık ve Zeynep Hoca ile çok çalıştık. Doğaçlama yapıp üzerinde çok çalıştığımız provalar gerçekleştirdik."

Sevilen oyuncu, izleyiciyi ise nelerin beklediğini dair ise şunları söyledi; "Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak "Yaban Çiçekleri" şimdiden iyi seyirler diliyorum. 25 Mart Pazartesi atv'de görüşmek üzere."