“Kim Milyoner Olmak İster”’de Berk Göktaş milyonluk sorunun kilidini açtırdı.

Ekranların en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?”in son bölümünde milyonluk soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarına gelen “Kim Milyoner Olmak İster?”de Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi. Tüm Türkiye’yi ekranlara kilitleyen programda, sıra 5 milyonluk soruya geldi.

Kim Milyoner Olmak İster'in 17 Mart Pazar günü yayınlanan bölümünde yarışan 19 yaşındaki Berk Göktaş, 500 bin TL değerindeki "Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerden biri değildir?" sorusuna verdiği İspanya yanıtı ile adım adım milyonluk soruya yaklaştı.



Milyoner'de son soru heyecanı!

Başarılı performansı ile başta programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere herkesin takdirini toplayan Göktaş'ın, babası da oğlunu desteklemek için stüdyodaydı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Göktaş, kazanacağı ödül ile yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyledi.

Bildiği her soru ile zirveye doğru giden basamakları bir bir çıkan yarışmacı, 1 milyon değerindeki soruya ulaştı. Nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken Göktaş, Milyoner'de son soru heyecanı yaşattı. Yarışmacı koltuğunda terler döken Göktaş, 1 milyon değerindeki "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusunda emin olamayınca seyirci joker hakkını kullandı. Göktaş, zorlu seçimde seyirci çoğunluğunun verdiği yanıt yerine kendi yorumu ve birikimiyle tercihini yaptı. Kalbinin sesini dinleyen Göktaş, "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını vererek 1 milyonluk soruyu doğru yanıtladı. Başarılı yarışmacı Göktaş, 1 milyon değerindeki soruya verdiği doğru cevap ile 5 milyonluk sorunun kilidini açtırdı.

1 milyonluk soruya doğru cevap verdiği için mutlu olan Göktaş, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır. Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım" dedi. Kenan İmirzalıoğlu ise "Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" ifadeleri ile Göktaş'ı tebrik etti.

Büyük ödüle yalnızca 1 sorusu kalan Berk Göktaş, programın süresi yetmediği için 5 milyon değerindeki soruyu 24 Mart Pazar günü yayınlanacak bölümde cevaplayacak. Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen milyonluk soru heyecanı 24 Mart Pazar Milyoner'de kaldığı yerden devam edecek. Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta 13. sorunun kilidi açılacak.