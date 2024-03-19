Milyoner yarışmacısı Berk Göktaş kimdir?

atv'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışan Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Peki Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında ve nereli?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon liralık soruyu açtıran 19 yaşındaki Berk Göktaş'ın kim olduğu, mesleği merak edilldi. Ekranların en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde milyonluk soru açtıran Berk Göktaş, tüm Türkiye'nin takdirini kazandı.

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki Berk Göktaş, YKS sınavında Türkiye genelinde 71'inci olmuş. Fizik ve uzay alanlarına ilgi duyduğunu söyleyen Göktaş, "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasından kazanacağı parayla yurt dışında yüksek lisans yapmak istediğini söyledi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Berk Göktaş, sörf ve dans gibi spor dallarına ilgi duyduğunu anlattı.

BERK GÖKTAŞ'I 5 MİLYONA GÖTÜREN SORU

Nefeslerin tutulduğu yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken Berk Göktaş, Milyoner'de son soru heyecanı yaşattı. Art arda soruları doğru yanıtlayan Berk Göktaş'ın 1 milyon TL değerindeki karşısına çıkan 12. Soru TBMM'den geldi. 1 milyon TL değerindeki "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Berk Göktaş, 5 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. 5 Milyon TL değerindeki sorunun açılacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yeni bölümüyle Pazar 20.00'de atv'de!