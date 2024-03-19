Usta oyuncu Arif Pişkin Yaban Çiçekleri'nde canlandırdığı karakterini anlattı

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı kadrosu ve hikayesiyle büyük ilgi çeken atv'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından başarılı isim Arif Pişkin rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini paylaştı.

Yayın günü yaklaştıkça heyecanında artığını anlatan Pişkin karakterini şöyle özetledi; "İhsan Kuloğlu'nu canlandırıyorum. Kendisi kasabanın zenginlerinden herkesin çekindiği güçlü bir adam."

Hikayede izleyiciyi ise şunların beklediğini söyledi; "Ege kasabasında geçen bir aşk hikayesi ama entrikalar ve sırlarla örülü, içinde aile ilişkilerine dair pek çok gerçekliği de barındırıyor. İzleyici bir sonraki bölümü merakla bekleyecek."

Hazırlık dönemine dair ise bu şekilde anlattı; "Normalde ben setten önce kendimde hazırlık yaparım ama su sefer öyle olmadı. Yönetmenimizle konuşarak sette çekim esnasında paslaşarak çıkarttık."

Oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Aslıhan Malbora, Büşra Pekin, Serhat Teoman, Halil Babür, Bige Önal ve Tilbe Saran ve Arif Pişkin gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan, yönetmen koltuğunda ise Aydın Bulut oturduğu Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv'de başlıyor.