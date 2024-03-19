83 yaşındaki Turan Yaman'ı arıyoruz.

83 yaşındaki demans hastası Turan Yaman, 14 Mart Perşembe günü İstanbul Ataşehir'den kayboldu.

4 milyon TL değerindeki evinin satıldığı öğrenildi. Yüzde 50 zihinsel engelli Ziya'nın kaybındaki şüpheler.

%50 zihinsel engelli olan 32 yaşındaki Ziya Yağızoğlu, 8 Şubat Perşembe günü Ordu'dan kayıplara karıştı. Anne Şefika Yağızoğlu ve abla Şerife Karaca Ziya'yı aramak için stüdyoya geldi. Ziya'nın babasının Ziya'ya bir ev aldığını, Ziya'nın ise 14 Şubat'ta babasının aldığı evi sattığı konuşuldu. Şefika Hanım oğlunun ev satacak sağlıkta olmadığını, imza bile atamayacağını ifade etti.

İddiaların odağındaki isim canlı yayında. ''Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım sadece yardımcı oldum.''

Selahattin Bey; Nehir ile iki yıldır evli olduklarını ama hiç mutlu olmadıklarını bu yüzden ondan ayrıldığını söyledi. İhanet iddiaları hakkında da konuşan Selahattin Taşkömür, müstakbel kayınvalidesi Şirin ile kaçmadığını, Şirin'in kocasından şiddet gördüğünü ona sadece kaçması için yardımcı olduğunu belirtti.

Nehir'in annesi Şirin Hanım canlı yayında. Müstakbel damadı ile kaçtı mı?

Şirin Taşkömür; kocası Savaş'ı hiç sevmediğini, damadı ile de kaçmadığını belirtti. Selahattin Taşkömür ise kayınvalidesi ile kaçmadığını sadece ona kaçması için yardımcı olduğunu söyleyerek tüm iddiaları yalanladı.

Oğlunun borcu yüzünden komşusu yolunu mu kesti? ''Sevim'e oğlundan dolayı kızdım, görüşmek istemedim.''

Satı Hanım; kardeşi Ergün'ün borçlanıp borçlanıp annesinin evinin adresini verdiğini, alacakların da annesinin kapısına dayandığını, Sündüz'ün de yalan söylediğini, Sündüz ve ailesinin iki kere annesinin yolunu kestiğini belirtti.